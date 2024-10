Corruzione e turbativa d'asta, perquisizioni Gdf a Roma

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della procura della capitale hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni pubblici ufficiali e imprese. Le ipotesi di reato sono corruzione e turbata libertà degli incanti. L'indagine - rende noto la procura di Roma- riguarda diverse procedure di appalto o affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei Spa., dai ministeri dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa.

Tra i soggetti economici interessati dalle perquisizioni figurano, in quanto sottoposte ad accertamenti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti , le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA