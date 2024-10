Corruzione e turbativa d'asta, arrestato il Dg di Sogei

Perquisizioni, 18 persone e 14 società indagate e l'arresto del dg di Sogei, Paolino Iorio, dirigente della società in house del Mef, preso in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore ieri sera a Roma. E' il frutto di un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta della Procura di Roma. L'indagine riguarda diverse procedure di appalto o affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, bandite da Sogei Spa, dai ministeri dell'Interno e della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa. Tra gli indagati anche Andrea Stroppa, classe '94, ritenuto, secondo quanto scrive la Gdf, il "referente di Elon Musk in Italia".



