Bucci, travisato su questione figli. Polemiche pura speculazione

"Pura speculazione di chi travisa le parole. Ho soltanto detto che vorrei che tutti avessero figli. Potete riascoltare la registrazione. Credo che sia l'augurio di tutti, anche di chi purtroppo non può averli, ma vorrebbe. Anzi immaginiamo un supporto anche per chi ha queste difficoltà". Il candidato presidente Marco Bucci risponde alle accuse mosse da chi ha strumentalizzato le sue parole su figli e famiglia durante un dibattito organizzato nel tardo pomeriggio di ieri a Genova.

"Noi vogliamo una Liguria giovane, dinamica, rispettosa delle generazioni - ribadisce Marco Bucci - Senza giovani, anzi, senza figli la Liguria non può esserci. Orlando e il Pd soffrono di vittimismo e non hanno argomenti con i quali parlare ai liguri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA