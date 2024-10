15enne morto, 'Docenti inermi, abbiamo bisogno di aiuto'

La comunità di Senigallia (Ancona) è ancora sotto choc per la notizia della morte di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita in un casolare di campagna, perché - questa è l'ipotesi sulla quale gli inquirenti stanno investigando - vittima di bullismo. In tanti stanno provando a dare una risposta alla domanda più importante: perché l'ha fatto?.

"Non è giusto" afferma una docente dell'istituto Panzini, la scuola frequentata dal giovane da poche settimane che vuole rimanere anonima. "A 15 anni devi avere una via d'uscita, dobbiamo aiutarli a trovarla. Tanti, troppi ragazzi sono immersi in un dolore che non conosciamo, non vedono l'orizzonte, né il futuro. Sono inghiottiti in un buco nero dove non esiste la parola speranza, dove si sentono soli, incompresi e invisibili.

E noi adulti non abbiamo gli strumenti per affrontare un disagio che ha proporzioni enormi. Lo dicono i numeri, lo urlano gli psichiatri, i reparti di igiene mentale pediatrica, gli interventi di emergenza e gli stessi docenti, inermi".



E poi l'appello a un supporto psicologico per tutti: "Abbiamo bisogno di aiuto. Ne hanno bisogno i ragazzi. Di supporto qualificato, universale, accessibile a tutti, garantito dallo Stato. Altrimenti non ne usciamo. Non posso che aggrapparmi alla speranza che la sua morte non sia vana, che spinga i ragazzi in difficoltà ad avere fiducia e ad aprirsi e noi adulti ad essere pronti a supportarli. E che ci obblighi tutti a guardarci dentro. Perché un ragazzo che si toglie la vita a 15 anni ci sta urlando che nessuno è esente da colpe, che abbiamo fallito tutti. E non deve più succedere".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA