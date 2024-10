Unabomber, periti chiedono tempo, udienza rinviata

E' stata rinviata al 24 febbraio (alle ore 10:30) l'udienza sul caso Unabomber che si è tenuta questa mattina. I periti hanno chiesto più tempo per depositare le rispettive relazioni sui reperti alla luce delle nuove tecnologie.

Una proroga di 90 giorni di lavoro era stata concessa dal Gip Luigi Dainotti del Tribunale di Trieste ai periti Giampietro Lago, ex comandante dei Ris di Parma, ed Elena Pilli, l'esperta consulente in Dna mitocondriale già impegnata nell' inchiesta sull'omicidio di Yara Gambirasio.

I periti dovrebbero dunque depositare le proprie relazioni entro il 26 ottobre prossimo, e dovranno sottoporre al test del Dna anche investigatori e custodi dei reperti per comprendere se eventuali tracce genetiche appartengano all'attentatore o a qualcuno delle forze dell'ordine.

Oggi in Tribunale era presente l'avvocato Maurizio Paniz, legale di fiducia di Elvo Zornitta, l'ingegnere di Corva di Azzano Decimo (Pordenone) indagato per anni nella vicenda Unabomber e infine scagionato. Il legale ha espresso "amarezza" per la vicenda perché tante "persone che non c'entrano nulla vengono tenute sulle spine".

Sono 11 le persone indagate nell'ambito dell'incidente probatorio, in cui sono confrontati i profili genetici dei sospettati con quello rinvenuto sui reperti.



