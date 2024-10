Tutti dimessi gli ospiti dell'hotel evacuato per un incendio

Sono stati tutti dimessi, tra il pomeriggio di ieri e stamani, i 44 ospiti dell'Hotel Alexander di Abano Terme (Padova) che erano stati accolti nelle strutture sanitarie della città e di Padova in seguito al principio d'incendio che si era innescato nella struttura ricettiva.

In particolare, al Policlinico di Abano - che ha sede proprio di fronte all'hotel - sono stati dimessi tutti i 31 pazienti soccorsi ieri. Solo per una donna di 72 anni, che ha una patologia cardiaca, è stata disposta un'osservazione clinica che si è conclusa in giornata. La casa di cura ha riaperto oggi per l'attività ordinaria, con le necessarie operazioni di arieggiamento delle stanze che erano state invase dal fumo del vicino albergo.

All'ospedale Sant'Antonio di Padova restano ricoverate tre persone per piccole fratture occorse nelle fasi concitate dello sgombero, che però non necessitano di interventi di carattere chirurgico. Anche per loro le dimissioni sono prossime.

L'Hotel Alexander resta chiuso e dovrà essere sottoposto ai necessari lavori di ripristino, soprattutto agli infissi, alle porte e alle pareti. La riapertura con ogni probabilità non avverrà prima del 2025.



