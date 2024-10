Ragazzo scompare al Furlo, ricerche con droni nella notte

Notte di ricerche in provincia di Pesaro-Urbino nella zona della gola de Furlo di un govane 19enne del quale non si hanno notizie da ieri. L'allarme è stato dato del padre in serata, dopo il ritrovamento dell'auto del figlio nell'area di sosta lungo il tratto della strada Flaminia. Subito è scattata la macchina delle ricerche. Vigili del fuoco e forze dell'ordine perlustrano la zona, in campo anche i sommozzatori di Ancona e le squadre specializzate di soccorso a persona e dispersi in acqua (Sar). Per le ricerche del ragazzo sono stati utilizzati anche droni con visori notturni.



