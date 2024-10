Project Porto Vecchio, Comune Trieste approva delibera

Il Comune di Trieste ha approvato con i soli voti della maggioranza la delibera sulla proposta di project financing del gruppo Costim che riguarda la riqualificazione di Porto Vecchio, l'antico scalo della città.

Una decisione che arriva nell'ultima di quattro sedute d'aula sul tema. L'opposizione, per protesta, ha lasciato il consiglio prima del voto. Il progetto prevede un investimento di circa 600 milioni di euro.

"È passata una delibera che è la vita per la città - ha sottolineato il sindaco Roberto Dipiazza - 65 ettari in centro non ce li ha nessuno in Europa, e rappresentano una grande opportunità di crescita. Vuol dire avere marine, palazzi della Regione, università e altri spazi per i cittadini. L'unica cosa a cui ho detto di no - precisa - sono i centri commerciali".

Quanto al dibattito odierno, con la protesta dell'opposizione e l'uscita dall'aula, Dipiazza afferma di essere "nauseato da questo modo di agire. E' inutile urlare, ci si confronta, ci si siede attorno a un tavolo. Ho più volte lanciato l'idea di lavorare insieme, purtroppo oggi, che era l'occasione per farlo, hanno solo urlato e sono usciti".



