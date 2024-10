Anm: "Banche dati insicure, Nordio ci incontri"

"Le recenti notizie di cronaca su indagini penali per plurimi accessi abusivi ai sistemi informatici della rete giustizia hanno creato allarme tra i magistrati per gli scarsi livelli di sicurezza dei dispositivi e delle piattaforme utilizzate nel quotidiano esercizio delle delicate funzioni". E quanto si legge nella lettera inviata oggi dal presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia al ministro dalla Giustizia, al quale chiede un incontro. "La percezione - prosegue Santalucia - è che non siano per nulla adeguati i presidi di sicurezza informatica della intera rete giustizia e sarebbe utile per l'Anm, su cui si convogliano gran parte delle diffuse preoccupazioni, avere qualche informazione, nei limiti del possibile, che possa rassicurare o comunque dare la corretta dimensione del fenomeno, descritto mediaticamente in termini allarmanti".



