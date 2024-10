Aggredisce soccorritore e infermiere, arrestato a Sanremo

Un trentunenne di Sanremo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni per avere aggredito due operatori sanitari al pronto soccorso dell'ospedale Borea. Tra l'una e le due della scorsa notte l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza della Croce Verde di Taggia per una ferita riportata in seguito a una caduta col monopattino. Una volta nella sala accettazione del pronto soccorso, visibilmente ubriaco, ha iniziato a dare in escandescenze, colpendo al volto uno dei volontari del soccorso che cercava di calmarlo. I carabinieri, intervenuti su chiamata al 112, lo hanno in un primo momento riportato alla calma ma poco dopo l'uomo ha aggredito pure un infermiere che lo stava medicando. Il trentunenne, trovato tra l'altro in possesso di marijuana, è stato arrestato.



