A Milano un murale in ricordo dei piccoli martiri di Gorla

Un murale a Milano in ricordo della strage di Gorla nell'80esimo anniversario, dedicato alla memoria dei piccoli martiri e di quanti, insieme a loro, morirono tra le macerie della scuola e dei palazzi colpiti. L'opera si intitola 'Girotondo. Ai piccoli martiri di Gorla' e si trova in viale Monza 142, a Milano. Un inno alla pace che evoca un mondo sconvolto dalla guerra. L'opera ricorda infatti la strage, commemorata oggi a Milano anche dal presidente Sergio Mattarella, del 20 ottobre 1944, quando un bombardamento aereo delle pattuglie angloamericane su Milano causò la morte di 184 bambini. L'opera è stata ideata dall'associazione OrMe Ortica Memoria e realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles, con il contributo del Municipio 2.

"I giovani rappresentano la speranza in un mondo in cui ci auguriamo che un giorno l'unica cosa che possa scoppiare sia la pace", ha dichiarato Serafino Sorace, presidente di OrMe Ortica Memoria. "Questo murale ci ricorda che le vittime della guerra sono, sempre più, civili innocenti e bambini, come nel caso di questa tragedia che colpì il nostro quartiere. Ma può anche portarci a ragionare sulle azioni da compiere per costruire un mondo di pace", ha dichiarato Simone Locatelli, presidente del Municipio 2.

Il murale sarà inaugurato sabato 19 ottobre, alle ore 16.





