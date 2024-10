Incendio Hotel, 'terrorizzate, salvate dai pompieri con la gru'

"La stanza è stata presto invasa dal fumo, non vedevamo e non capivamo nulla e siamo andate sul terrazzino; li' ci siamo salvate grazie al cestino che i pompieri hanno calato con la gru". E' la testimonianza sull'incendio all'hotel Alexander di Abano di due amiche romane, Patrizia e Roberta,, che ora si stanno preparando per fare ritorno a casa. "Siamo ancora terrorizzate - raccontano - con l'odore del fumo appiccicoso ancora addosso". "C'era tanto fumo e un buio pesto che disorientava - aggiunge Marcella, anche lei romana - Abbiamo visto tre persone calarsi dalla stanza al primo piano con le lenzuola, credo siano rimaste ferite".



