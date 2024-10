Accoltellati all'uscita della discoteca, gravi 3 ragazzi

Erano appena usciti da una discoteca quando sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di una quindicina di coetanei. E' stata questione di qualche minuto e nel parapiglia è spuntato almeno un coltello con cui i tre ragazzi sono stati colpiti e lasciati feriti sull'asfalto.

Sangue nella notte in via Ostiense, nei pressi di Piramide, zona di movida della capitale. Due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un loro amico, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Sono stati accoltellati in vari punti: uno alla schiena, un altro alla spalla e il terzo al fianco sinistro. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono ora in corso indagini della polizia per ricostruire con esattezza l'accaduto e risalire ai responsabili dell'accoltellamento. Tra le ipotesi che possa trattarsi di una spedizione punitiva nei confronti dei due fratelli. Una settimana fa, infatti, pare abbiano avuto un diverbio con dei giovani che non conoscevano dopo una serata in una discoteca della stessa zona. Da chiarire se, quindi, possa esserci un collegamento tra i due episodi e quali siano i motivi alla base di tutto.

L'allarme è scattato intorno alle 4 all'altezza del civico 10 di via Ostiense. I tre giovani erano usciti da una discoteca poco distante e si stavano dirigendo a mangiare qualcosa.

All'improvviso è spuntato il gruppo di coetanei, forse di origini sudamericane, che li ha letteralmente accerchiati.

Qualcuno ha raccontato di aver visto un parapiglia e poi diverse persone scappare, dileguandosi in varie direzioni nelle vie limitrofe all'Ostiense. Sull'asfalto sono rimasti solo i tre ragazzi sanguinanti.

Così è stato contattato il numero d'emergenza 112 e sono arrivati i soccorsi. I poliziotti del commissariato Colombo, intervenuti sul posto, hanno raccolto alcune testimonianze. Le stesse vittime avrebbero raccontato di un diverbio avuto dai due fratelli una settimana prima con alcuni coetanei a loro sconosciuti.

Gli investigatori stanno acquisendo in queste ore le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona.

In particolare, quelle di un'attività commerciale che puntano su quel tratto di strada e potrebbero fornire dettagli utili per le identificazioni.

Gli investigatori ascolteranno nuovamente le vittime, non appena avranno l'ok dei medici, per ricostruire con esattezza quello che è accaduto. Da chiarire, inoltre, i motivi della lite della scorsa settimana e dell'aggressione sfociata nell'accoltellamento.



