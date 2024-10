86enne guida in contromano e provoca tre incidenti, bloccato

Questa mattina, provvidenziale intervento di una pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale su Via Pontina, all'altezza di Castel Romano, per fermare un veicolo che percorreva la strada contro-mano. A bordo dell'auto, una Volkswagen Polo, c'era alla guida un uomo di 86 anni.

Il conducente aveva imboccato la via Pontina contromano, all'altezza dello svincolo di Tor de' Cenci, causando tre incidenti, che hanno visto coinvolti complessivamente quattro veicoli, fortunatamente senza feriti, quando gli agenti della Polizia Locale, all'altezza del campo nomadi di Castel Romano, sono riusciti a bloccarlo, evitando così conseguenze più gravi.

L'uomo, in evidente stato confusionale, è stato subito assistito e sul posto è stata richiesta l'intervento del 118 per accertamenti medici.



