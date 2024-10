Il tribunale di Genova ha sospeso il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere "che tornerà presto in mare per salvare vite umane". Lo comunica la stessa ong. La nave era stata sottoposta a fermo ammnistrativo appena arrivata a Genova il 24 settembre scorso dopo aver fatto sbarcare i 191 migranti soccorsi in acque libiche.



