Ciciliano, grandissima risposta dai cittadini dei Campi Flegrei

"La partecipazione l'avete vista, c'è stata una grandissima risposta da parte della cittadinanza dei sette Comuni dell'area rossa. Il messaggio che doveva passare evidentemente è passato. Stanno partecipando molte più persone di quelle che si erano prenotate sul sito". Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile , arrivato a piazza Garibaldi a Napoli, commentando i numeri dell'esercitazione per l'evacuazione dal rischio vulcanico ai Campi flegrei. Ciciliano ha ringraziato "ciascuna amministrazione comunale coinvolta che ha fatto una grandissima azione di sensibilizzazione insieme alla Regione Campania. Anche il sistema it-alert diffuso ieri ha aiutato. Mi ritengo soddisfatto". Ciciliano ha ricordato che il trasporto dalle aree rosse alla stazione ferroviaria di Napoli, che è una delle porte di uscita dalla città, è solo una parte dell'esercitazione.

"C'è poi - ha sottolineato - una seconda parte che è quella dell'attività esercitativa e dunque tutta l'analisi della risposta del sistema nazionale di Protezione civile che si conclude oggi pomeriggio alla direzione di comando e controllo a San Marco Evangelista". Ciciliano è salito a bordo del treno Frecciarossa 1000 che simulerà il trasporto dei cittadini che in caso di reale evacuazione dovranno raggiungere la Lombardia mentre nell'esercitazione si fermerà ad Aversa. Ciciliano ha altresì ringraziato Fs, tutti gli enti e le istituzioni "che hanno voluto partecipare e che si sono sentite coinvolte in prima persona. Questo è il bel sistema che gli altri Paesi ci invidiano".



