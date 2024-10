Precipita dal Sentiero delle rocce di Velloi e muore

Un escursionista ha perso la vita precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi, in Alto Adige.

Si tratta di un sentiero panoramico non particolarmente difficile, ma a tratti esposto, sopra la conca di Merano, frequentato soprattutto da turisti in autunno. Per motivi ancora in via di accertamento l'escursionista è precipitato lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del soccorso alpino, della Guardia di finanza e dell'elicottero Pelikan 1, che ha solo potuto trasportare la salma a valle.



