"Se abbiamo un progetto in comune, non ho alcuna difficoltà a fare la chiusura della campagna elettorale con Schelin e con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando". Lo ha detto il leader del movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del sopralluogo sullo scolmatore del Bisagno a Genova.



