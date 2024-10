Aggrediscono vigili che multano auto, arrestati due fratelli

Due fratelli, di 33 e 37 anni, titolari di un bar nei pressi della centralissima piazzetta Addamo, non distante da Municipio e dalla Questura di Catania, sono stati arrestati da agenti delle Volanti e della polizia locale dopo che hanno aggredito due vigili urbani, colpendo al volto uno di loro, una donna, e altre persone presenti. La scena è stata ripresa da passanti e i video sono diventati virali sui social.

Motivo scatenante della violenza la multa che gli agenti della polizia locale stavano facendo a un'auto in divieto di sosta che intralciava l'attività commerciale nella zona. Uno dei due arrestati si è rifiutato di spostare la vettura e anche di fornire i documenti. Poi, spalleggiato dal fratello, ha minacciato di morte i due agenti e ha colpito al volto la vigile donna, facendola cadere a terra e procurandole diverse contusioni.

Dopo avere aggredito i due agenti della polizia locale i due si sono scagliati contro i dipendenti di un ristorante ritenendoli 'colpevoli' di aver chiamato i vigili urbani: hanno afferrato uno sgabello e l'hanno lanciandolo colpendo uno dei presenti, il presidente di Catania di Mio Italia Catania, Roberto Tudisco, che ha postato dei video sui social, autorizzandone la diffusione. Per lui è stato necessario l'intervento dei medici del 1118. I due avrebbero poi aggredito verbalmente e fisicamente i titolari del locale, facendo scoppiare una lite in strada. L'immediato intervento della polizia ha permesso di riportare la situazione alla calma e di identificare i due uomini che sono stati arrestati e sottoposti, su disposizione della Procura, agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.



