Ragazzina investita da un treno merci, è gravissima

Una ragazzina di 12 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova. L'adolescente è stata portata in ospedale; le sue condizioni sono critiche. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Polfer; intervenuta con la polizia e i carabinieri; non è escluso che la piccola possa aver provato ad attraversare i binari mentre il passaggio a livello era chiuso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA