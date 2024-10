Prove eruzione, manichini e comparse via da ospedale a rischio

Finta evacuazione di degenti oggi a Napoli nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile sul rischio vulcanico "Exe Flegrei 2024". A lasciare l'ospedale San Paolo, in piena zona rossa dei campi Flegrei, non sono stati veri malati ma 14 comparse, persone adulte con varie patologie simulate, e otto piccoli manichini portati con un loro 'genitore' a bordo di ambulanze e pulmini, nel nuovo reparto pediatrico dell'ospedale Loreto Mare.

L'operazione è stata realizzata nei tempi programmati nonostante un imprevisto: una delle ambulanze ha infatti sospeso la simulazione per soccorrere la vittima di un vero incidente capitato lungo la strada tra i due ospedali.

A seguire le operazioni anche Ciro Verdoliva il direttore dell'ASL Napoli 1, da cui dipendono i due nosocomi, accompagnato da osservatori della Protezione Civile.



