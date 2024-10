Piogge intense nella notte a Milano, Lambro supera i due metri

Dalle 3 sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi e il fiume Seveso nel capoluogo è in salita. La vasca di laminazione ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Lo spiega sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli Il Lambro in città è in salita e ha già superato la quota dei due metri. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l'andamento della fognatura e del fiume, pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell'acqua.



