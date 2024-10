Piogge intense nella notte a Milano, esonda il Lambro. Scuole chiuse a Brescia e Bergamo

Dalle 3 sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi e il fiume Seveso nel capoluogo è in salita. La vasca di laminazione ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena.

Lo spiega sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli Il Lambro in città è in salita e ha già superato la quota dei due metri.

L'assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8.40 il fiume Lambro - che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza.

Sulla città e sul resto della Lombardia piove dalla notte scorsa. Su Milano dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. Per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione.

Vento e pioggia, scuole chiuse a Brescia e Bergamo

Vento forte e pioggia stamani anche in provincia di Brescia, colpita come il resto della Lombardia da un'ondata di maltempo. In alcune zone della Val Camonica i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, provvedimento adottato per oggi anche in altre aree della regione. Stando al bollettino meteo regionale la Val Camonica è la zona della provincia più coinvolta. E' stato decretato infatti il codice rosso per rischio idrogeologico.

Sospesa l'attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie anche nella città di Bergamo.

Maltempo, allagato e chiuso un santuario in provincia di Bergamo

Il maltempo si è abbattuto, come da previsioni, anche su tutta la provincia di Bergamo dove oggi le scuole superiori sono chiuse nel capoluogo e in buona parte degli altri comuni. Le valli sono le zone più colpite questa mattina, con i fiumi Brembo e Serio osservati speciali, così come a Bergamo città i torrenti Morla e Tremana: i corsi d'acqua sono presidiati dalla protezione civile. Non risultano al momento problemi alla viabilità, comunque rallentata su tutte le strade. Stamani è stato chiuso il ponte che collega Albino e Nembro.

Franato in valle Brembana un muretto di contenimento della strada che collega Brembilla con Laxolo (è stato attivato il senso unico alternato). Chiusa poi la provinciale tra Dossena e San Pellegrino Terme per una frana.

Allagata la strada statale 671 a Casnigo, tra Somet e Ponte del Costone. Problemi anche al santuario della Cornabusa: il laghetto dietro l'altare è esondato e l'acqua ha raggiunto il cancello d'ingresso della grotta. Era già successo nel 2017 e nel 2020. Il santuario è stato chiuso, anche se l'acqua è rapidamente defluita. Isolate due località in Val del Riso e in Valle Imagna, per via delle frane.

Chiusa e poi riaperta la statale 586 a Genova

A causa della caduta di rami sulla carreggiata è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta in entrambe le direzioni la strada statale 586 della Val d'Aveto nell'entroterra della Città metropolitana di Genova in località Borzonasca. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire il traffico e riaprire il tratto. Durante la notte i vigili del fuoco hanno terminato la rimozione di un grosso abete caduto sulla statale 586 in località La Squazza nel Comune di Borzonasca. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare la strada dal tronco e poter riaprire la circolazione.

