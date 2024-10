G7 salute, ad Ancona i ministri al lavoro

Sono arrivate alla Mole vanvitelliana di Ancona le delegazioni dei ministri della Salute del G7 e dei Paesi ospiti. I ministri sono stati accolti dal ministro Orazio Schillaci per i saluti e la stretta di mano. Da pochi minuti è cominciato il vertice, che vede la partecipazione anche di rappresentanti di Oms, Fao e Ocse. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine nella città, chiusa in varie aree per motivi di sicurezza. Sono oltre 100 i giornalisti accreditati per seguire l'evento ad Ancona.

