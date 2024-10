Crosetto in contatto con Meloni, l'attacco a Unifil in Cdm

"Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni c'è piena intesa sul fatto che la sicurezza dei militari italiani schierati in Libano è la priorità assoluta. La tengo costantemente aggiornata sull'evolversi della situazione, che segue con grande attenzione e partecipazione. La sicurezza è l'unico modo per garantire che i peacekeeper italiani continuino la loro opera di mediazione e di sostegno alla pace e alla stabilità nella regione". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale - secondo quanto si apprende - è costantemente in contatto con la premier.



