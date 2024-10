Uomo cade nel Piave, ricerche nel Veneto orientale

Ricerche sono in corso da stamani, da parte dei vigili del fuoco, di un uomo di 70 anni caduto nelle acque del fiume Piave, mentre operava per la movimentazione del ponte di barche "Zamuner" a Fossalta di Piave, nel Veneto orientale.

Dalle 5.00 di oggi è impegnati nelle ricerche la squadra dei vigili del fuoco di San Donà (Venezia), esperta in topografia applicata al soccorso, sommozzatori e i droni 'Sapr' del Nucleo regionale del Veneto. Richiesto anche un sorvolo da parte dell'elicottero del reparto volo di Venezia.

Sul posto tecnici dello Spisal e carabinieri, per l'accertamento sulle dinamiche dell'incidente



