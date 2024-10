Scomparso ad agosto, minorenne ritrovato morto a Sarzana

Il corpo senza vita di un minorenne è stato ritrovato nella notte tra lunedì e martedì scorso a Sarzana (La Spezia) all'interno del cantiere per la passerella di Via Emiliana, nella periferia della cittadina della Val di Magra. Le indagini del commissariato locale della Polizia avrebbero già portato all'identificazione della vittima.

Si tratterebbe di un ragazzo ospitato all'interno di una comunità di assistenza per minori della provincia, per cui era stata fatta denuncia di allontanamento ad agosto. Il corpo si troverebbe in un avanzato stato di decomposizione. La Polizia sta tentando di ricostruire le ultime settimane prima del ritrovamento.



