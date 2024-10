Ragazzo di 15 anni scomparso dal Pordenonese, ricerche in corso

La Prefettura di Pordenone, su richiesta dei familiari, ha attivato il piano ricerche persone scomparse per un quindicenne che si è allontanato dalla propria abitazione di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

L'ultimo avvistamento è avvenuto ieri attorno alle 13.20: il ragazzo è stato notato, a piedi, non lontano da casa. Si tratta di un giovane originario del Congo, alto circa 1,70 centimetri, 60 kg di peso, occhi neri, capelli corti neri, corporatura normale, nessun tatuaggio o segno particolare.

Al momento della scomparsa indossava scarpe da ginnastica di colore bianco, una felpa rossa e uno zaino di colore blu.

La Prefettura sollecita chiunque abbia informazioni in merito a contattare immediatamente le forze di polizia.



