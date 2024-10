Maltempo: in Friuli Venezia Giulia situazione in miglioramento

Subito dopo la mezzanotte il fronte del maltempo ha lasciato il Friuli Venezia Giulia . Nella notte è proseguito l'afflusso di correnti umide sudoccidentali e altre residue piogge in genere moderate o localmente abbondanti hanno interessato la fascia orientale della regione.

Complessivamente l'episodio ha portato piogge da abbondanti ad intense su pianura e costa, intense o molto intense sui monti con valori fino a oltre 350 mm sulle Prealpi Carniche e oltre 200 mm sulle Prealpi Giulie.

Notevoli le precipitazioni a Piancavallo con 363 mm in totale di cui 166 in tre ore e 259 in 6 ore con tempi di ritorno superiori ai 30 anni, così come le piogge cadute su altre zone prealpine come Poffabro e Chievolis.

Lo scirocco che aveva soffiato con raffiche fino a 26 m/s in quota e 21 m/s a Lignano ha girato a Libeccio attenuandosi dopo il passaggio del fronte.

Nella giornata di oggi rimarrà aria piuttosto umida nei bassi strati ma con flusso piuttosto debole per cui si potrà avere solo qualche pioggia sparsa ed intermittente sulla fascia orientale della regione in genere debole o moderata. Sulla costa soffierà Libeccio debole o moderato.

Il livello dei fiumi, che in alcuni casi aveva superato il livello di guardia nel corso della notte, è tornato nella media.





