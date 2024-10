In 30mila per la tappa australiana del tour mondiale Vespucci

Il Tour mondiale Vespucci e il Villaggio Italia hanno conquistato anche il Nord dell'Australia dove la nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ha sostato nella città di Darwin, il punto dell'Australia più vicino al Sud-est asiatico, mai raggiunto nei viaggi precedenti. Nella breve sosta di tre giorni del Villaggio Italia a Darwin, sono stati oltre 28.000 i visitatori, di cui quasi 15.000 sono saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci.

"La tappa in Australia della nave Vespucci è stata un nuovo successo, a riprova dell'attenzione e della voglia d'Italia diffusa nel mondo - le parole del viceministro del Made in Italy, Valentino Valentini -. Il viaggio della Vespucci è molto più di un tour promozionale, è una missione diplomatica che porta in Paesi lontani i nostri valori, la nostra cultura, le nostre tradizioni e capacità. Un segnale di unione e di volontà di dialogo e amicizia di cui, in questi momenti difficili, c'è ancora più bisogno".

"È stata una sosta caratterizzata da un bellissimo sole e soprattutto da grandi numeri di pubblico per questa parte dell'Australia - ha commentato il comandante del Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. Sono davvero moltissime le persone che ci hanno raggiunto per visitare la nave, tanti locali e tantissimi italiani e italo-australiani che ci hanno trasmesso caloroso affetto. L'incontro in mare con il catamarano 'lo Spirito di Stella', con Andrea Stella, con il suo straordinario equipaggio, ha riempito di gioia il cuore di tutti noi. Con Darwin iniziamo ad avvicinarci verso l'Italia. Dopo quindici mesi di navigazione si inizia a sentire profumo di Mediterraneo". Il Villaggio Italia di Darwin, gestito e coordinato da Difesa Servizi, ha offerto ai visitatori 55 ore di show e 30 ore di apertura al pubblico che ha potuto assistere anche alla discesa dei paracadutisti del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano che hanno steso nel cielo australiano la bandiera italiana e quella australiana. I contenuti pubblicati sui sei canali social del Tour Vespucci hanno ottenuto oltre 12 milioni di visualizzazioni e oltre 1 milione di interazioni mentre oltre 18.700 sono stati i contenuti generati in tutto il mondo dagli utenti della rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA