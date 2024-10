Due tiktoker simulano la guida di un treno nel Foggiano, multati

Hanno simulato la guida di un treno introducendosi nella cabina di comando, in coda al convoglio, condividendo poi il video sul social network. Si tratta di due giovani tiktoker, uno minorenne ed uno appena maggiorenne, che sono stati scoperti dalla Polizia ferroviaria di Foggia e multati. L'episodio, ricostruito dai poliziotti, risale al 18 luglio scorso.

I due, che viaggiavano a bordo di un treno regionale proveniente da Bari e diretto a Termoli, poco dopo il transito dalla stazione ferroviaria di San Severo, raggiungevano la carrozza di coda e, entrando nella cabina del macchinista vuota, si ponevano alla guida del treno spiegando le modalità di conduzione di un convoglio ferroviario. Condividevano, quindi, il video "sul noto social network - spiegano gli investigatori - allo scopo di aumentare i propri followers".

La bravata non ha comportato conseguenze per i viaggiatori e ai due giovani è stata elevata una sanzione pecuniaria per infrazione al regolamento ferroviario.



