Comune Udine concede patrocinio a partita Italia-Israele

Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia-Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni che in precedenza invece non aveva concesso il patrocinio per mantenere una posizione equidistante. "In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un'occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport", ha spiegato il sindaco De Toni.



