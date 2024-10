Allerta maltempo, a Lecco e Bergamo scuole superiori chiuse

A causa dell'allerta maltempo il 10 ottobre a Lecco le scuole superiori e i centri di formazione saranno chiusi. Lo ha comunicato la Prefettura del capoluogo.

"In seguito alla riunione del Centro coordinamento soccorsi - si legge in una nota - è stata sospesa l'attività didattica negli istituti scolastici superiori della provincia".

"La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha disposto per la giornata di giovedì 10 ottobre la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di Bergamo". Lo riporta una nota del Comune.

Per il 10 ottobre infatti è attesa in Lombardia una perturbazione molto forte e Regione Lombardia, per la provincia di Lecco, ha emanato un'allerta meteo 'rossa' di criticità elevata per rischio idrogeologico e idraulico.



