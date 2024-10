Vicenda Aise, Crosetto domani in audizione al Copasir

E' in programma domani alle 15 l'audizione al Copasir del ministro della Difesa, Guido Crosetto. L'obiettivo è fare chiarezza dopo che nel corso di un colloquio con il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone - poi trapelato sulla stampa - il titolare della Difesa aveva avuto parole critiche nei confronti dell'Aise. Il Comitato aveva quindi deciso di approfondire il caso con una serie di audizioni.

Crosetto aveva riferito a Cantone di avere rapporti "non particolarmente buoni con l'Aise", cui aveva contestato "in più di un'occasione mancate informazioni che avrebbero potuto anche creare problemi alla sicurezza nazionale". Era stato lo stesso ministro a chiedere a Cantone - che indaga sugli accessi abusivi ad alcune banche dati sensibili attribuiti al finanziere Pasquale Striano - di essere ascoltato dopo che sui media erano apparse notizie riservate che lo riguardavano, tra le quali quella della mancata assunzione all'Aise, dopo il colloquio di selezione, della moglie del ministro. Chi potrebbe avercela con lei, gli domanda il procuratore? Ed è a questo punto che Crosetto parla dei suoi rapporti con l'Aise e con il suo direttore che, affermava, "sono formalmente buoni anche se le rimostranze per i fatti che ho indicato le ho anche esplicitate a lui contestandogli la mancanza di doverosa cooperazione".

In seguito alla pubblicazione del colloquio, l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ha pubblicamente assicurato piena fiducia e stima in Caravelli - nominato anche prefetto in quei giorni - e nell'agenzia d'intelligence esterna. E lo stesso ministro si è allineato, negando dissapori e dicendosi pronto a chiarire nella sede opportuna, il Copasir, il senso delle sue parole.

Domani il Comitato lo ascolterà per comprendere se tutto funziona a dovere nella collaborazione tra due componenti essenziali del sistema di sicurezza, Nelle prossime settimane potrebbero essere sentiti dall'organismo parlamentare altre persone interessate dal caso, dallo stesso Caravelli al sottosegretario Mantovano.



