Travolse tre pedoni con l'auto, patteggia 4 anni e 8 mesi

Via libera all'applicazione di una pena concordata per Angelika Hutter, automobilista tedesca di 34 anni che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse ed uccise Marco Antonello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin (65), tutti di Favaro Veneto (Venezia).

La difesa della donna ha infatti accettato la proposta dell'accusa di quattro anni e otto mesi di detenzione, patteggiamento che sarà ufficializzato nel corso di un'udienza il prossimo 15 ottobre. Un'ultima decisione da assumere riguarda il luogo in cui l'imputata, ora ospite di una struttura psichiatrica, dovrà scontare la condanna.

Il pubblico ministero e la parte civile hanno chiesto la conservazione dello stato attuale, mentre per la difesa vi sarebbero le condizioni per una attenuazione delle misure di custodia. Hutter è indagata anche a Venezia per l'aggressione ad alcune agenti di polizia penitenziaria mentre si trovava in custodia cautelare al carcere femminile della Giudecca.



