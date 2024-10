G7: prefetto Avellino, 'organizzazione perfetta'

"Enorme soddisfazione" è stata espressa dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che incontrando i giornalisti ha tracciato il bilancio del G7 dei ministri dell'Interno svoltosi dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. "Gli spunti emersi dal vertice - ha sottolineato la rappresentante di Governo - a cominciare dall'accoglienza, rilanceranno questa terra di eccellenza e daranno nuove opportunità ad un territorio così bello, ma anche difficile e poco conosciuto".

Entrando poi nelle complesse attività, seguite dalla cabina di regia della Prefettura, Riflesso ha sottolineato "l'eccellente lavoro di quanti hanno consentito che tutto, come è stato, andasse per il meglio".

In un successivo passaggio, il prefetto di Avellino ha minimizzato lo scetticismo, che insieme a qualche protesta, ha accompagnato i tre giorni del summit: "C'è sempre qualcuno che si oppone a eventi di questa portata -ha detto- tuttavia il G7 va visto indubbiamente come una opportunità per i territori che lo ospitano: siamo diventati internazionali per qualche giorno e spero che questo avrà un seguito".

In particolare, il Prefetto ha ringraziato il ministro, Matteo Piantedosi, per aver scelto l'Irpinia, e per aver coinvolti i sindaci, che al ministro hanno consegnato un dossier con i principali problemi che, a cominciare dall'emergenza idrica, vive la provincia di Avellino: "Il ministro è una persona seria e mantiene ciò che promette. I miracoli non li può fare nessuno, ma sono fiduciosa che nei limiti del possibile non farà mancare la sua attenzione per la provincia di Avellino".





