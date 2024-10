Farmacisti e psicologi, la defiscalizzazione è insufficiente

"Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, pensa di risolvere il problema del rinnovo contrattuale con la sola defiscalizzazione dell'indennità di specificità. Come se un piatto di lenticchie, peraltro offerto solo a una parte della dirigenza sanitaria, potesse risolvere davvero la attuale crisi del Sistema Sanitario Nazionale.

Defiscalizzare significherebbe fornire l'alibi alla progressione economica solo di pochi - medici e nemmeno tutti - e limitare, a dir poco, i finanziamenti del prossimo Contratto nazionale per tutti gli altri". Lo affermano, in una nota congiunta, Ivan Iacob, segretario generale nazionale Aupi, sindacato degli psicologi, e Roberta di Turi, segretario generale del SiNaFO, associazione sindacale dei dirigenti farmacisti e sanitari.

"I salari dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn che, ancora, presentano importanti differenze tra le diverse figure professionali che compongono la dirigenza sanitaria nella sua poliedrica interezza, storicamente sono sempre stati tra i più bassi tra quelli dei Paesi avanzati Ue - denunciano - Nonostante la profonda crisi del Ssn, la sua tenuta è esclusivamente legata alla professionalità e abnegazione del suo personale dipendente, ma non può durare ancora a lungo. I giovani infatti preferiscono scegliere la via estera o, nel migliore dei casi, il mondo del privato".

"È giunto il momento di dare una svolta a tutto questo - si conclude l'appello al governo - È ora di cominciare a pensare a un finanziamento ad hoc per la specificità della dirigenza tutta del Ssn. Il personale dipendente rappresenta il vero patrimonio ma il governo non può nemmeno lontanamente ipotizzare di sostenerlo e, contestualmente, tutelarlo semplicemente defiscalizzando una minima parte della retribuzione, peraltro già fortemente discriminante tra la componente medica e il resto della dirigenza sanitaria".



