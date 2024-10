AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 9 ottobre 2024:





ROMA - Camera, Aula ore 9.00

Esame e voto del Piano strutturale di Bilancio, alle 15 question time

ROMA - Senato, Aula ore 10.00

Esame e voto del Piano strutturale di bilancio

ROMA - Camera, commissione Ambiente, webtv ore 8.30

Transizione energetica, audizione del ministro dell'Ambiente Pichetto sul ruolo dell'energia nucleare

ROMA - Camera, commissione Cultura ore 14.30

Audizione del presidente dell'Associazione italiana editori Cipolletta e presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Bartoli

ROMA - Piazza Capranica, 75 ore 14.30

Presentazione delle 'Giornate dell'emigrazione' con Gasparri, Ricciardi ed il console italiano a New York Di Michele

ROMA - Camera, Sala stampa ore 14.30

Fdi, presentazione del secondo Congresso europeo sulla famiglia (18-20 ottobre a Dubrovnik), con Foti

ROMA - Camera, sala stampa ore 16.00

'La scuola secondaria di primo grado Montessori è legge' con la sottosegretaria all'Istruzione Frassinetti e Concia

MILANO - Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ore 9.30

Sole 24 Ore, 'AI, valore del lavoro femminile, formazione: a Job Evolution, i punti cardine per la crescita del Paese' con i ministri per la Disabilità Locatelli, del Lavoro Calderone e dell'Università Bernini

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) - Teatro, via Derna 4 ore 16.15

Assemblea di Confindustria Verona con il presidente di Confindustria Orsini

NEW YORK - Fed, pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione

NASHVILLE - Amazon, conferenza annuale

ROMA - Centro Convegni La Nuvola ore 9.00

Cybertech Europe, con il sottosegretario Perego

BUDAPEST - Ue, riunione dei ministri dell'occupazione

STRASBURGO - Pe, intervento del presidente di turno dell'Ue Orban

PARIGI - Iea, Rapporto sul mercato delle energie rinnovabili

STRASBURGO - Ue, la presidente della Commissione von der Leyen riceve il ministro presidente del Land Baden-Württemberg Kretschmann

STOCCOLMA - Annuncio del premio Nobel per la Chimica

DUBROVNIK - Vertice Balcani-Ucraina

GINEVRA - Unhcr, annuncio dei vincitori del premio Nansen per i rifugiati

SCANTON E READING (STATI UNITI) - Comizi del candidato repubblicano alla presidenza Trump

NEW YORK - Udienza in tribunale per Sean Diddy Combs incriminato per presunti abusi sessuali

NEW YORK - Onu, l'Assemblea generale elegge nuovi membri del Consiglio per i diritti umani; il Consiglio di sicurezza si riunisce sulla Libia

ANCONA - G7, riunione dei ministri della Salute

ROMA - Camera, sala stampa ore 10.00

Fondazione The Bridge, 'Il futuro della salute mentale. tra rischi e opportunità', con Ciocchetti, Iardino e Siracusano

ROMA - G7 Privacy, 'La privacy nell'era dei dati. Intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, libera circolazione dei dati, cooperazione internazionale', organizzato dal Garante per la Privacy italiano, con il Collegio del Garante privacy e le Autorità competenti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00

Udienza generale del Papa

CITTÀ DEL VATICANO - Sala Stampa Santa Sede ore 13.30

Briefing sui lavori del Sinodo; alle 16 Messa del Sinodo

ROMA - Via Giacomo Puccini, 6 ore 10.30

Presentazione del film 'Super/man. the Christopher Reeve story', alle 17.00 interviste in largo del Nazareno, 25

ROMA - Gnam , streaming Arthemisiaarte ore 11.00

Presentazione della mostra '1950 - 1970 La grande arte italiana. Capolavori dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea'

ROMA - Rai, viale Mazzini, 14 ore 12.00

Rai3, presentazione di 'Farwest', con il direttore Approfondimenti Corsini e Salvo Sottile

ROMA - Museo Maxxi ore 18.00

Presentazione della mostra evento '70 Anni di televisione'

FIRENZE - Centro tecnico federale di Coverciano ore 13.45

Nations League, raduno della Nazionale, conferenza stampa con i partner della Figc; alle 14 conferenza stampa con un calciatore; alle 17 allenamento

