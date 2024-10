Trovata morta nell'Aretino, fermato l'ex fidanzato della figlia

Fermato nella notte per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), un 38enne di origini pachistane, ex fidanzato della figlia della donna.

L'omicidio, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l'epilogo di una situazione estremamente tesa in famiglia, e di conflitto con la Girolami, per il rapporto tra il 38enne e la figlia della donna. La vittima, psicoterapeuta e psicologa spirituale, stava costruendo dei 'laghetti spirituali' quando il 38enne, forse al culmine di una lite, l'avrebbe colpita violentemente al volto, all'altezza di un occhio, con un bastone trovato sul posto.





