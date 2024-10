Strage Erba: giudici, nessun riscontro su pista faida per droga

Per i giudici di Brescia, che hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, "l'ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti é stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro" da parte della Guardia di Finanza e "non può certo trovare nuova linfa nelle apodittiche affermazioni di Abdi Kais (un tunisino che era stato in carcere con Azouz Marzouz, ndr) e nelle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati mentre era in corso l'odierno processo di revisione".



