Si muove la polizia Usa sul caso del piccolo Ethan

Si muove la polizia americana sul caso del piccolo Ethan, il neonato la cui madre, Claudia Ciampa, ha denunciato esserle stato sottratto con l'inganno dall'ex compagno statunitense lo scorso 30 agosto durante una vacanza in Puglia e portato in America senza il suo assenso. Fonti della Farnesina confermano infatti che la polizia americana in California e Arizona sta perquisendo e ispezionando i luoghi in cui Ethan potrebbe essere stato portato dal padre.

Il ministro degli Esteri Tajani, sollecitato anche da un appello della signora Ciampa, ha chiesto il massimo impegno alle autorità consolari italiane negli Usa sul caso. L'attaché di polizia presso l'ambasciata a Washington, secondo quanto si apprende, ha segnalato con forza il caso attraverso i canali Interpol, doppiando la trasmissione delle comunicazioni da Interpol Roma e segnalando l'importanza e l'urgenza di localizzare al più presto il bambino. Ethan è stato inserito dalle autorità americane nel sistema di ricerca/rintraccio nazionale, sia interno che di frontiera.

Diplomatici dell'ambasciata il 4 ottobre, dopo l'emissione da parte di Interpol/Roma della blue notice a carico del padre, in connessione con l'avvio anche dell'azione penale a suo carico, hanno incontrato il sottosegretario al Dipartimento di Giustizia Usa Bruce Swartz per sensibilizzarlo sulla vicenda.



