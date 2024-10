Sede Cgil di Taranto imbrattata con scritte no vax

Le serrande e i muri della sede della Camera del lavoro della Cgil di Taranto durante la notte sono stati imbrattati con scritte riconducibili al movimento No Vax. A denunciare l'accaduto, con un post pubblicato sui canali social, è la stessa organizzazione sindacale che parla di "atto intimidatorio". In bella mostra compaiono le scritte "Payback sanitario. Condanna a morte di PMI e sanità" e "Vax=morte", accompagnate da una W cerchiata e la sigla ViVi.

"La sede della Camera del lavoro di Taranto - sottolinea la Cgil - é apparsa cosi: imbrattata e violentata. Stiamo denunciando e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ma la saracinesca si riapre come al solito per difendere sempre i diritti dei lavoratori".



