Sammy Basso, per i funerali ipotesi del campo sportivo di Tezze

Molto probabilmente saranno celebrati al campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza), suo paese di residenza e dove è cresciuto, i funerali di Sammy Basso, il biologo affetto da progeria, morto sabato sera a causa di un malore improvviso.

A tale decisione, in accordo anche con le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale, si starebbe arrivando anche per una questione di ordine pubblico, ovvero per garantire a tantissime persone di partecipare alle esequie, evitando problemi anche dal punto di vista della viabilità.

Ancora incerta la data ma i funerali dovrebbero tenersi nella giornata di venerdì.







