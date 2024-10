Saman: il 27 febbraio inizia il processo di appello

Prenderà il via il 27 febbraio 2025, oltre un anno dopo la conclusione del giudizio in primo grado, il processo in Corte di assise di appello a Bologna sull'omicidio di Saman Abbas, 18enne pachistana morta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e trovata sepolta in un casolare vicino a casa, a Novellara (Reggio Emilia), a novembre 2022.

Imputati sono Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, genitori, condannati all'ergastolo dalla corte reggiana. La madre è stata estradata in Italia il 22 agosto e non ha partecipato al primo grado di giudizio, mentre il padre è stato consegnato dal Pakistan a processo in corso. Poi lo zio Danish Hasnain, 14 anni la sua condanna e infine i due cugini di Saman, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, accusati dalla Procura e dai carabinieri per aver agito in concorso con gli altri familiari, ma assolti e scarcerati a dicembre 2023.



