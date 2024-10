Ringpromenade, nasce la passeggiata ad anello intorno a Bolzano

Un percorso suddiviso in 12 tappe a tema percorribili anche singolarmente che si svilupperà per 30 km lungo i versanti montani e gli ambiti urbani di Bolzano: la Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione di una passeggiata ad anello intorno alla città, la cosiddetta Ringpromenade.

Tenendo conto della sempre maggiore richiesta da parte della popolazione di aree ricreative nel verde, l'amministrazione comunale ha deciso così di rispondere alle esigenze della comunità promuovendo la realizzazione di una Ringpromenade ovvero di una passeggiata ad anello intorno alla città, già prevista dal Piano del Verde approvato dal Consiglio comunale nel 2022.

Dopo un'approfondita fase preparatoria svolta dal Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde nel 2023, il raggruppamento temporaneo di progettazione Land s.r.l. di Milano e Ingena s.r.l. di Bolzano è stato incaricato di realizzare lo studio dei possibili tracciati del percorso della Ringpromenade.

Obiettivo; collegare tra loro le passeggiate ed i sentieri storici esistenti attraverso alcuni nuovi percorsi, per realizzare un anello di circa 30 km.

La proposta di tracciato che si svilupperà lungo i versanti montani e gli ambiti urbani di Bolzano mettendoli a sistema ad una quota compresa tra i 237 m e i 490 m fruibile da un ampio bacino di utenza, suddivide il percorso ad anello in 12 tratti, percorribili anche singolarmente, ognuno caratterizzato da un tema che identifica ogni singola tappa.



