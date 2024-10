Inchiesta ultrà, da oggi il pm Storari è sotto scorta

Una scorta di quarto livello, con due agenti armati e una macchina per almeno sei mesi per il pm della Dda di Milano Paolo Storari. E' quanto è stato disposto stamane dalla Prefettura su richiesta del procuratore Marcello Viola che ha ritenuto necessario che Storari, vista la delicatezza dell'indagine che sta coordinando sulle curve Nord e Sud di San Siro che coinvolge anche la criminalità organizzata, sia protetto.

L'altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Dda, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano le mafie.



