Assaltarono blindato con carico di sigarette, tre arresti a Bari

Tre uomini sono stati arrestati dagli agenti delle Squadre Mobili della Questura di Bari e della Bat per l'assalto a un furgone blindato adibito al trasporto di generi di monopolio compiuto la mattina del 31 gennaio 2023 sulla statale 16. Rispondono di sequestro di persona a scopo di rapina e porto abusivo di armi da sparo. I poliziotti hanno così dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Il furgone blindato della società di trasporto Pmd Transport s.rl operante per conto della multinazionale Logista Italia spa.

fu avvicinato, sulla SS16 in direzione sud, da un'auto con a bordo almeno tre persone incappucciate ed armate. I malviventi, dopo aver costretto il conducente del furgone a uscire allo svincolo di Mola di Bari, salirono a bordo del mezzo e sotto la minaccia delle armi lo costrinsero a dirigersi in una zona isolata interpoderale, dove, indisturbati, si impossessarono della merce. Determinanti per le indagini sono risultate le intercettazioni telefoniche e ambientali.

I tre arrestati erano già coinvolti in distinti procedimenti penali. Si è pertanto reso necessario un lavoro di coordinamento da parte della Procura distrettuale che ha consentito di stralciare le posizioni degli indagati per i reati a loro contestati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA