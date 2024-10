7 ottobre: Ucei, 'futuro incerto, cresce l'antisemitismo'

"Sono giunti qui i rappresentanti di tutte le comunità e gli enti ebraici in Italia per esprimere assieme il dolore lancinante di quel giorno iniziato all'alba e mai tramontato, e il cordoglio per le vittime. Per condividere timore ed ansia per il futuro che accompagnano questi durissimi mesi. Futuro incerto per un'intera regione di cui seguiamo ora per ora, per ogni palmo di terra gli sviluppi, dai diversi fronti. Futuro incerto per l'Europa e l'Italia in cui viviamo immersi in un faticoso confronto quotidiano, con un crescente antisemitismo multiforme, portando sulle spalle quello di secoli e secoli". Lo ha detto Noemi Di Segni, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, alla solenne cerimonia commemorativa dell'attacco del 7 ottobre alla Sinagoga di Roma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA