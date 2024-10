Problema ad un volo Ryanair, allarme al sistema di protezione del motore dal fuoco

Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato dall'accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina dal volo Ryanair proveniente da Memmingen, in Germania, e diretto a Brindisi. L'allarme è rientrato in poco tempo, il velivolo è atterrato e i passeggeri sono scesi regolarmente. Giovedì scorso, invece, il motore di un altro aereo della compagnia irlandese ha preso fuoco mentre era in pista a Brindisi, in fase di rullaggio, in partenza per Torino. I 184 passeggeri sbarcarono attraverso gli scivoli d'emergenza.

