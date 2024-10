Piantedosi, vicino e grato ai 34 poliziotti feriti a Roma

"Il bilancio della manifestazione di ieri a Roma è di 4 persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell'inizio. Di queste 51 con foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico. Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle Forze di Polizia aggrediti e feriti nell'occasione.

Ringrazio le Forze dell'ordine e la questura di Roma per l'efficace ed equilibrata gestione di una situazione difficile, a difesa della sicurezza dei cittadini". Lo scrive il ministro Matteo Piantedosi su X



